WHO: 16 miljard dollar nodig voor corona-aanpak in arme landen

Er is nog eens 16 miljard dollar (14 miljard euro) nodig om arme landen te helpen bij de bestrijding van de coronapandemie, heeft Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag bekendgemaakt. Zo groot is het gat in de begroting om deze landen te voorzien van voldoende vaccins, tests en medicijnen, aldus de WHO.