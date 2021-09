WHO adviseert preventief coronamedicijn

Het gaat om een combinatie van twee monoklonale antilichamen casirivimab en imdevimab. Dit middel is een product van de Amerikaanse farmaceut Regeneron en de Zwitserse fabrikant Roche. Het combinatiemiddel zorgt ervoor dat het coronavirus minder goed de menselijke cel kan binnendringen. In het Erasmus MC in Rotterdam behandelt al sinds augustus verschillende covid-patiënten met de combinatie van middelen. Het Erasmus besloot daartoe nadat uit een Britse studie bleek dat patiënten na behandeling gemiddeld vier dagen eerder naar huis kunnen gaan. Deze patiënten hadden tijdens ziekenhuisopname helemaal geen antistoffen aangemaakt. Ook lag volgens het onderzoek de mortaliteit in deze groep 6 procent lager.

Coronamedicijn

De methode is niet goedkoop. De WHO roept landen daarom op om bij de fabrikanten aan te dringen op lagere prijzen. Het is de derde coronamedicijn voor covid-19-patiënten die goedkeuring krijgt van de WHO. (ANP)