WHO: Europa moet meer geld in gezondheidszorg steken

Europese landen steken niet genoeg geld in de gezondheidszorg en zijn daardoor niet goed voorbereid op een volgende pandemie. Dat zegt Hans Kluge, hoofd van de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties.

“Het is verbazingwekkend. We hebben zeven miljoen mensen verloren. En minister na minister vertelt me dat ze hard moeten vechten om de uitgaven aan gezondheid op hetzelfde niveau te houden. We willen de oorverdovende stilte na de pandemie doorbreken”, zegt Kluge in een interview met persbureau AFP.

Catastrofe

Volgens Kluge moet Europa meer geld uitgeven om het tekort aan zorgmedewerkers te bestrijden. Dat gebrek aan menskracht noemt hij “een catastrofe”. Daarnaast is er een tekort aan geneesmiddelen, zoals paracetamol en antibiotica. “Mijn definitie van veerkracht is dat we na een crisis sterker terugkomen. En dat hebben we niet gedaan. Als er morgen een pandemie is, kan ik niet zeggen dat we er beter voorstaan met gelijke toegang tot vaccins en medische voorzieningen.” (ANP)