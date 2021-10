WHO: klimaatverandering grootste bedreiging voor gezondheid

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de gezondheid waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Extreme weersomstandigheden maken duizenden slachtoffers en verzwakken de gezondheidszorg waar die het meest nodig is, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport. De organisatie wijst op hittegolven, voedseltekorten en bosbranden.

De nieuwe bevindingen komen in aanloop naar de internationale klimaatconferentie van de Verenigde Naties over enkele weken in Glasgow. Het rapport stelt dat negen van de tien mensen overmatig vervuilde lucht inademen. De verbranding van fossiele brandstoffen zou jaarlijks zo’n 7 miljoen voortijdige sterfgevallen veroorzaken.

Aanbevelingen

De WHO komt ook met aanbevelingen voor het aanpakken van klimaatverandering. Die omvatten onder meer een verbod op verkoop van nieuwe benzine- en dieselvoertuigen tegen 2030. De alternatieven, zoals elektrische voertuigen, leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van mensen, aldus de WHO. “Wanneer we het klimaat beter beschermen, zullen we een positief effect waarnemen op onze gezondheid.”

De organisatie dringt er bij regeringen ook op aan om binnenlandse en buitenlandse steun voor fossiele brandstoffen stop te zetten door subsidies tegen 2025 te beëindigen en gebruik van steenkool tegen 2030 te schrappen.

“Het verbranden van fossiele brandstoffen is dodelijk voor ons. Klimaatopwarming is de grootste bedreiging voor de gezondheid”, aldus de organisatie. De WHO wil een betere levenskwaliteit in steden, meer voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en een duurzame landbouw.

Volgens de instantie zijn degenen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering, vaak de armere landen, het minst verantwoordelijk voor de crisis. “We roepen de wereldleiders daarom op om actie te ondernemen om zo de dreigende gezondheidscatastrofe af te wenden.” (ANP/BLOOMBERG/DPA)