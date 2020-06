WHO: snel meer ‘anticoronamiddel’ maken

Interessant voor u

Kaljouw (NZa): ‘Zorg is te veel een verdienmodel’

De NZa vindt dat de zorg minder gericht moet zijn op productie. "De zorg is te veel een verdienmodel geworden", zegt Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa in NRC Next. "We moeten kijken hoe we dat om kunnen draaien. Dat we minder gericht zijn op productie, maar wel doen wat nodig is."