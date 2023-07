WHO tegen zorgministers: voorkom slachtoffers klimaatverandering

Landen moeten nu ingrijpen om ernstige gezondheidsrisico’s door klimaatverandering te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept woensdag Europese ministers op het gebied van gezondheid en milieu op om in actie te komen.

Naar schatting overlijden jaarlijks 1,4 miljoen mensen binnen de Europese regio door ‘risico’s in de omgeving’. Daarop wees Hans Henri Kluge, arts en regionaal directeur voor Europa binnen de WHO, tijdens een bijeenkomst voor de Europese ministers in Boedapest. “Bijna de helft van deze onnodige sterfgevallen wordt veroorzaakt door luchtvervuiling”, aldus de directeur.

Drinkwater

Ook zei hij dat een belangrijk deel van de Europeanen in gevaar is door extreme warmte of doordat ze geen toegang hebben tot drinkwater. Volgens Kluge bereidt Europa zich ‘veel te langzaam” voor op klimaatverandering. Niet alleen ministers moeten in actie komen, maar ook regeringen en individuen, vindt hij. (ANP)