Wienand Remkes is per 1 december lid van de raad van toezicht van ggz-organisatie GGMD. Daarmee komt de raad weer op vijf leden.

De ervaren toezichthouder maakt vanaf hetzelfde moment ook deel uit van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

GGMD is gespecialiseerd in ggz en maatschappelijke dienstverlening voor volwassenen, kinderen en jongeren die leven met doofheid, slechthorendheid of een andere gehoorbeperking. De diensten bestaan uit het behandelen, begeleiden en trainen van mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor. GGMD heeft locaties in heel Nederland.