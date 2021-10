Wietske Vrijland lid rvt Bevolkingsonderzoek Nederland

Interessant voor u

Dick de Wit is 1 september gestart als voorzitter van de raad van bestuur van Trajectum. Hij volgt voormalig bestuursvoorzitter Marjolein Bolt op die per 1 september is gestart als voorzitter van de raad van bestuur van Amerpoort.

Nog steeds worden er veel meer amputaties verricht dan voor de coronacrisis, zegt voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Sjoerd Bulstra. Reden daarvoor is de uitgestelde zorg tijdens de pandemie.

Het aantal coronagevallen is afgelopen etmaal met 5.223 toegenomen, meldt het RIVM. Het is voor het eerst in ongeveer drie maanden dat het aantal nieuwe besmettingen op één dag boven de 5.000 uitkomt.

De zorg digitaliseert in hoog tempo, maar een grote groep patiënten heeft onvoldoende mogelijkheden om daar gebruik van te maken. Sytse Wilman schreef een reeks artikelen over digitale toegankelijkheid van de zorg en bespreekt zijn bevindingen in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg: redacteur aan tafel.