Wietske Vrijland nieuwe voorzitter raad van bestuur OLVG

Wietske Vrijland wordt de nieuwe voorzitter raad van bestuur van OLVG. Zij volgt per 1 januari 2025 Rob Dillmann op die de rol van voorzitter een jaar ad interim vervulde. Vrijland is opgeleid tot chirurg en momenteel bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en voorzitter van Santeon.

Vrijland studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is gepromoveerd op het onderwerp aandoeningen van de buikwand. Na haar opleiding tot chirurg heeft ze twaalf jaar als chirurg gewerkt, met als aandachtsgebied oncologische en buikchirurgie in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Vanaf 2015 was Vrijland voorzitter van de medische staf van dit ziekenhuis. Vrijland was ook voorzitter van het team dat gespecialiseerd is in de behandeling van borstkanker.

Toezichthouder

Sinds 2017 is Vrijland bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis en sinds 2022 ook van Spijkenisse Medisch Centrum. Zij is onder andere lid van de raad van toezicht van Bevolkingsonderzoek Nederland en sinds 2023 voorzitter van Santeon.

Over de benoeming

Jan Kremer, voorzitter raad van toezicht van het OLVG, over de benoeming van Vrijland: “Wij zijn onder de indruk van haar medische en bestuurlijke competenties. Als bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis neemt zij relevante ervaring mee vanuit een topklinisch ziekenhuis in een grootstedelijke context. Als voorzitter van Santeon zet ze samen met andere ziekenhuizen in op vernieuwing en de noodzakelijke ontwikkeling van digitale zorg. Samen met Pien Beltman en Cees Buren vormt ze een krachtig bestuurlijk team.”

Vrijland woont momenteel in Rotterdam en heeft twee jong volwassen kinderen. Ze gaat met haar man binnenkort verhuizen naar Amsterdam.