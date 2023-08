WIJdezorg krijgt zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg

WIJdezorg ondertekende in 2016 voor het eerst de Green Deal Zorg. Om de eigen prestaties te kunnen monitoren, koos de organisatie voor de Milieuthermometer Zorg. Het milieumanagementsysteem van het Milieuplatform Zorg (MPZ) helpt zorgorganisaties om prestaties op het gebied van duurzaamheid en milieuzorg zichtbaar te maken en aantoonbaar te verbeteren.

Zilver voor alle locaties

“Tijdens het certificatietraject voor de Milieuthermometer Zorg, besloot WIJdezorg de sprong te wagen: we gaan niet eerst voor brons…. we gaan gelijk voor zilver! Een ambitieus besluit, maar – zo blijkt – wel degelijk realistisch. WIJdezorg behaalde zilver voor alle locaties!”, aldus de organisatie.

Verduurzaming