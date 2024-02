WIJdezorg wil met woningcorporatie en vastgoedbelegger woonvorm in Zoeterwoude ontwikkelen

Het doel is om een woonvorm voor ouderen te realiseren “waarbij een actieve woon- en leefgemeenschap” gevormd wordt. De samenwerkende partijen hebben een plek voor ogen waar bewoners en de buurt elkaar ontmoeten in de gemeenschappelijke en woonkamer en naar elkaar omkijken. WIJdezorg verzorgt de professionele zorg als die nodig is.

In Verde Vista, zoals de locatie heet, komen in totaal zo’n 234 woningen: 119 zelfstandige sociale huurwoningen en 43 vrijesectorwoningen verhuren. De oplevering is in het vierde kwartaal van 2024.