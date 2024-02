Wijkteams dringen specialistische jeugdzorg terug

De wijkteams bestaan inmiddels ruim acht jaar. Vier op de vijf wijkteams geeft kortdurende steun of hulp. Daarom heeft het jeugdinstituut de effectiviteit van wijkteams in kaart gebracht op basis van dertien verschillende onderzoeken.

Specialistische jeugdhulp

Het NJi vond te weinig informatie om conclusies te trekken over de uiteindelijke resultaten die wijkteams boeken met kinderen, jongeren en gezinnen. “Het is niet duidelijk of die resultaten niet worden bijgehouden, of dat ze niet openbaar worden gemaakt”, aldus het jeugdinstituut.

De literatuurstudie levert wel de eerste aanwijzingen dat wijkteams die zelf steun en hulp verlenen het gebruik van specialistische jeugdhulp kunnen terugdringen. Bovendien zijn deze hulpverlenende teams mogelijk beter in staat om verborgen hulpvragen op te sporen onder jongeren met een migratieachtergrond en jongeren met een lage sociaaleconomische status. “Wat betreft de tevredenheid en het bereiken van de doelen van kinderen, jongeren en gezinnen lijken de eerste cijfers positief.”

Transparantie

Over hoe toegankelijk, tijdig en passend de steun van het wijkteam is, lopen de signalen uiteen van positief tot kritisch. Daarnaast verschilt het per wijkteam hoe stabiel de taakopdracht in de loop van de tijd is. Ook zijn er verschillen in de manier waarop wijkteams monitoren en hoe zelfstandig professionals beslissingen mogen nemen. Daarom doen de onderzoekers de aansporing om de kennis over activiteiten en resultaten van wijkteams te vergroten. “Gemeenten en bestuurders van wijkteamorganisaties kunnen bijvoorbeeld wijkteams de ruimte geven om zelf beter en transparanter bij te houden welke resultaten zij bereiken met kinderen, jongeren en gezinnen. Niet ter verantwoording, maar om er samen van te leren en de hulp verbeteren.”

Professional binnen wijkteams krijgen de aanbeveling om samen met collega’s te bepalen wat kwaliteit in hun werk is en hoe die het best te meten valt. Onderzoekers moeten vervolgens hun onderzoeksmethoden hierop aansluiten en de focus van hun onderzoek verleggen naar de daadwerkelijke ondersteuning en resultaten van wijkteams.