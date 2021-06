Wijkverpleging krijgt heel hoge waardering van cliënten

Uit onderzoek van ZN blijkt dat ondanks de omstandigheden van het afgelopen jaar er ook een hoge score (8,7) is op de vraag of de zorgverleners de cliënten behandelen met aandacht, wijst de zogeheten PREM wijkverpleging 2020 uit – een vragenlijst die de ervaringen en beleving van cliënten met wijkverpleging meet.

De vragenlijst werd ingevuld door 44.000 mensen die hun waarderingscijfers gaven over 467 aanbieders van wijkverpleging. Ook beveelt de helft van de respondenten zijn of haar zorgaanbieder zeker aan bij anderen.

De PREM wijkverpleging is onderdeel van het Kwaliteitskader wijkverpleging dat in 2018 is vastgesteld. Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg die het team wijkverpleging aanbiedt en wat er nodig is om deze zorg te kunnen geven.