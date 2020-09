Wijkverpleging veert op na corona-terugval

De totale uitgaven aan wijkverpleging zijn in april met 8 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uitdeclaratiegegevens van Vektis. Het totale aantal cliënten in zorg is zowel in april als in mei lager dan in diezelfde maanden in 2019. Het aantal nieuwe cliënten daalde met maar liefst 20 procent ten opzicht van dezelfde periode in 2019. Op basis van cijfers van de vier grote aanbieders maakt de NZa op dat er tot halverwege augustus weer meer uren zorg worden geleverd.