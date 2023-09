Wijkverplegingsalliantie wil 200 miljoen voor IZA-transformatie

De aanbieders van de alliantie hebben samen een marktaandeel van circa 50 procent. Deelnemers zijn Buurtzorg, Rivas, Zorgaccent, Zorggroep Meander, Zorgbalans, Icare, Vierstroom, Zuidzorg, Carint Reggeland en Sensire. Thebe en Alevo zijn in gesprek om zich aan te sluiten. In een later stadium zullen ook ziekenhuizen, ggz-aanbieders en gemeenten mee doen.

Wijkverplegingsalliantie

De wijkverplegingsalliantie, onder leiding van Buurtzorg, heeft vrijdag 1 september het transitieplan ‘De buurt als ecosysteem’ ingediend bij Zilveren Kruis en VGZ. Daarmee doen ze om een beroep doen op een deel van de 2,8 miljard euro van het integraal zorgakkoord (IZA). Kenmerkend is de inzet op een integrale eerstelijnszorg, die is gericht op preventie, passende zorg en sterkere verbinding met het sociale domein. Per buurt is er circa 2 miljoen euro nodig.

Lees het interview met Jos de Blok op Zorgvisie: Alliantie wijkverpleging zet in op 100 zorgzame buurten