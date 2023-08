Wijma vindt prijs medicijnfabrikanten te hoog

Het toelatingstraject voor nieuwe dure medicijnen is in de periode 2015-2020 verdubbeld en duurt nu anderhalf jaar. Voornaamste reden is volgens bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland de te hoge prijzen die medicijnfabrikanten vragen.

“Kom met een betere prijs”, heeft Wijma gezegd bij BNR. Volgens hem heeft de vertraging een miljard euro opgeleverd: “Het geld dat we in Nederland kunnen uitgeven aan zorg is begrensd”, legt hij uit: “Als we de hoofdprijs betalen voor die medicijnen, dan moeten we elders in de zorg schrappen.”

Wat een rol speelt bij de vertraging is volgens Wijma de toegenomen complexiteit van het beoordelen van de medicijnen. Andere landen worstelen er ook mee. Duitsland heeft bijvoorbeeld een ander model voor toelating. Daar hebben patiënten wèl meteen toegang tot de medicatie. “Maar we weten dat in Duitsland de geneesmiddelenprijzen uiteindelijk alsnog hoger zijn.”

Om het toelatingstraject voor nieuwe medicijnen te verkorten, kijkt Wijma in eerste instantie naar de rol van het Zorginstituut zelf. Hij is in overleg over extra mankracht. De grootste winst valt volgens hem te behalen als fabrikanten de vraagprijs voor medicatie verlagen.