Wijziging bestuursstructuur DeSeizoenen laat op zich wachten

Antroposofische gehandicaptenzorginstelling DeSeizoenen lag de afgelopen jaren onder vuur door de bestuursstructuur. Daar zou sprake zijn geweest van belangenverstrengeling. De onderneming is eigendom van een groep zorgondernemers, waaronder de van ziekenhuisfaillissementen bekende Loek Winter en Willem de Boer. DeSeizoenen heeft een zorgtak en twee gelieerde ondernemingen waarin het vastgoed en ondersteunend personeel in is ondergebracht, Vastgoed DeSeizoenen en Care Shared Services (CSS).

Dubbele rollen

De kritiek richt zich op het feit dat enkele directeuren en toezichthouders dubbele rollen hebben. Ze huren bijvoorbeeld vastgoed bij een onderneming waar ze zelf eigenaar van zijn. Stel dat ze dan bewust een te hoog huurtarief zouden betalen, dan zou dat ten koste gaan van zorggeld. De te hoge huur zou als dividend via de vastgoedonderneming worden uitgekeerd aan de eigenaren. Zo zouden ze toch winst kunnen uitkeren, terwijl dat bij de zorgorganisatie niet mag.

Beloofde aanpassing

DeSeizoenen beloofde eind vorig jaar de bestuursstructuur, die ook wel personele unie wordt genoemd, aan te passen omdat de instelling op de vingers werd getikt door de Inspectie en niet zou voldoen aan de governancecode van de zorgsector. In die code wordt gesteld dat er door dubbele belangen (de schijn van) belangenverstrengeling kan bestaan. De aanpassing zou vlak na de afgelopen jaarwisseling bekend worden, antwoordde De Jonge eerder op Kamervragen in november vorig jaar.

SP-Kamerlid Maarten Hijink en CDA’er Evert-Jan Slootweg vroegen minister De Jonge om opheldering over die aanpassingen. De Jonge antwoordt dat de aanpassing van de bestuursstructuur nog op zich laat wachten tot uiterlijk de maand juli. Volgens De Jonge is er vertraging door ‘verschillende partijen en afhankelijkheden zoals de wijziging van statuten’.

Integratie

In de komende maanden gaan naar verluidt de wijzigingen van bestuursstructuren naar de medezeggenschapsorganen. Bij de eigenaren van de ondernemingen zou gedacht worden over het integreren van Care Shared Services in de zorgtak van DeSeizoenen. Of het vastgoed ook geïntegreerd zou worden, is de vraag. Winter en De Boer hebben eerder ook bij andere zorgondernemingen juist van vastgoed hun verdienmodel gemaakt, omdat met zorgverlening mede door strenge wetgeving geen winst te maken valt.

Dividend

Hijink en Slootweg vragen ook of de minister zicht heeft op uitgekeerd dividend aan aandeelhouders van de ondernemingen die het vastgoed en het ondersteunend personeel regelen. De wetgeving die winstuitkering in de zorg tegengaat, biedt geen zicht op geldstromen bij de gelieerde ondernemingen omdat het geen zorgondernemingen zijn. Er is wel een wetsvoorstel in aantocht om voorwaarden te stellen aan winstuitkering door hoofd- en onderaannemers van zorgondernemingen.

Geruchten over dat DeSeizoenen in financieel zwaar weer zou zitten door hoge juridische kosten wijst minister De Jonge van de hand. Volgens hem zijn er geen duidelijke signalen hiervoor.