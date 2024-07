Wilders wil dat kersverse premier zich met Zuyderland gaat bemoeien

“Ik wil een lans breken voor de streekziekenhuizen in het algemeen en het Zuyderlandziekenhuis Heerlen in het bijzonder”, zei Wilders gisteren in het Kamerdebat over de regeringsverklaring.“In het Hoofdlijnenakkoord staat letterlijk dat het de insteek is dat streekziekenhuizen behouden blijven.”

Alternatieve bekostiging

Wilders wil dat een al lopend onderzoek naar de voor- en nadelen van een bekostigingsbijdrage wordt versneld. “Dat is namelijk wat nodig is. Wat mij betreft kan dat onderzoek binnen twee maanden, maar ik vraag aan het kabinet of dat ze lukt. Mijn vraag aan de minister-president is om daar dan ook voor te zorgen, linksom of rechtsom, via alternatieve bekostiging — of op een andere manier. Regel het!”

Misschien te laat

“Die beschikbaarheidsbijdrage is misschien een structurele oplossing, al hebben we geen afspraken gemaakt dat we dat gaan doen, maar alleen dat er een onderzoek is. Maar ik ben zo bang dat dat (onderzoek en wetswijziging, red.) voor het Zuyderlandziekenhuis dan misschien te laat komt”, aldus Wilders.

SP-fractieleider Jimmy Dijk wees Wilders erop dat recent voldoende moties zijn aangenomen door de Tweede Kamer die oproepen de beschikbaarheidsbijdrage in te voeren. Dat zou volgens Dijk ook andere streekziekenhuizen helpen. Hij wees op Friesland, waar enkele ziekenhuizen de komende jaren sluiten, en Gelre Ziekenhuizen, “waar Zutphen zo ongeveer gesloten wordt”.

Te weinig personeel

Zuyderland maakte dit voorjaar bekend dat in de nieuwbouw in Heerlen die in 2030 opent geen plaats is voor IC, geboortecentrum en een complete SEH. Belangrijkste reden is dat er te weinig personeel is om beide locaties (Heerlen en Sittard/Geleen) 24/7 open te houden. Bovendien zou het openhouden van deze acute zorg Zuyderland vele miljoenen extra per jaar kosten.

Zuyderland-bestuurder David Jongen reageert op Zorgvisie: Bewering Wilders over Zuyderland ‘feitelijk onjuist’