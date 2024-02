Wilhelmina Ziekenhuis Assen opent nieuw dagcentrum

Het nieuwe dagcentrum van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is op woensdag 21 februari officieel in gebruik genomen. Het centrum maakt deel uit van het operatiecomplex dat in april 2023 is geopend.

In het nieuwe centrum worden patiënten voor een dag- en meerdaagse opname voor een geplande operatie ontvangen. Het dagcentrum ligt naast het operatiecomplex. Na het opnamegesprek kan de patiënt wachten in de ontvangstruimte, om zich daarna om te kleden en lopend naar de OK te gaan. “Logistiek verandert er dus ook wat, nu patiënten niet meer met een bed naar de OK gaan. Als de situatie dat toelaat natuurlijk”, zegt Gea de Jonge, leidinggevende van het dagcentrum.

Interne verhuizing

Het gaat om patiënten die voor een geplande operatie staan, zoals een liesbreukoperatie, een nieuwe knie of heup of een neusoperatie. “Na de operatie gaan ze of naar de verpleegafdeling of blijven ze in het dagcentrum voor de nazorg.”

Het dagcentrum maakt deel uit van het operatiecomplex dat in april 2023 is geopend. Door de opening van het centrum, verhuist het huidige centrum voor dagbehandeling naar de huidige plek van het chirurgisch dagcentrum. Eind dit jaar voegt het zich dan bij het nieuwe dagcentrum.