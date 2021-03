Willemien Kastelein versterkt raad van toezicht ETZ

Willemien Kastelein is per 1 april 2021 benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

Willemien Kastelein (64) beëindigt haar werkzaamheden als advocaat/partner bij Nysingh advocaten-notarissen in de marktgroep gezondheidszorg. Zij is haar gehele beroepsmatige leven betrokken geweest bij de zorg, eerst als jurist bij de KNMG, later als advocaat met als specialisatie gezondheidsrecht. In 1992 is zij gepromoveerd op het klachtrecht van de patiënt en van 1999 tot 2010 was zij bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De raad van toezicht van het ETZ bestaat per 1 april 2021 uit voorzitter Hein van Oorschot David Voetelink, Selma Tromp, Wouter van Soest, Uğur Pekdemir en Willemien Kastelein.