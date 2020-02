Willy Spaan in raad van toezicht Martini Ziekenhuis

Willy Spaan wordt op 1 juni lid van de raad van toezicht van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hij wordt tevens vicevoorzitter van de raad.

Spaan (1954) is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en voorzitter van de NFU. Ook is hij parttime hoogleraar bij de Universiteit Leiden. In juni stopt Spaan als bestuursvoorzitter van het LUMC, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.