Wim van Harten vertrekt als bestuursvoorzitter van Rijnstate

Van Harten is parttime hoogleraar kwaliteitsmanagement en zorgtechnologie aan de Universiteit Twente. Hij is wetenschappelijk groepsleider aan het NKI, waar hij promovendi en postdocs begeleidt. Sinds 1 maart 2022 is Van Harten voorzitter van het mProve-bestuur. Eerder was Van Harten lid van de raad van bestuur van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en het Antoni van Leeuwenhoek.

Regionale samenwerking

In 2015 begon hij als voorzitter van de raad van bestuur. “Het was een intensieve en mooie periode bij Rijnstate. We spelen op diverse thema’s een voortrekkersrol en hebben stevig geïnvesteerd in regionale samenwerking”, blikt Van Harten terug. Begin december neemt hij officieel afscheid van het Gelderse ziekenhuis.