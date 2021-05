Wissel van de wacht bij RvT Libertas Leiden

Frank Bluiminck en Eduard van Bockel zijn per 1 mei van start gegaan bij de Raad van Toezicht van Libertas Leiden. De nieuwe leden volgen Sam Schoch en Tonny van de Vondervoort op.

Libertas Leiden levert thuiszorg en biedt woonzorg voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen. “Wij zijn blij met de komst van Eduard van Bockel en Frank Bluiminck. Zij kennen de Leidse regio en hebben veel ervaring en kennis die we goed kunnen gebruiken bij Libertas Leiden”, reageert RvT-voorzitter Martiene Branderhorst.

Achtergrond

VGN-directeur Frank Bluiminck neemt binnen de RvT zitting in de commissie kwaliteit. De benoeming kwam tot stand in samenspraak met de Cliëntenraad. Eerder werkte Bluiminck bijna 7 jaar voor ActiZ als MT-lid en plaatsvervangend directeur.

Eduard van Bockel neemt binnen de raad zitting in de financiële auditcommissie. Daarnaast is hij bestuurder bij de Haarlemse ouderenzorginstelling Stichting Sint Jacob en is hij werkzaam geweest in de ziekenhuis- en ouderenzorg.

Raad compleet

Met de komst van Bluiminck en Van Bockel is de raad compleet en bestaat die na 1 mei uit vijf leden. De nieuwe leden volgen Sam Schoch en Tonny van de Vondervoort op, die afscheid namen na het bereiken van de maximale statutaire periode voor toezichthouders.