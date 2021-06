Wisseling van de wacht bij VGZ: Ab Klink vertrekt

Ab Klink vertrekt bij Coöperatie VGZ. De bestuurder stapt over naar adviesbureau PwC, waar hij zich ook bezig zal houden met de zorg. Chief financial officer Kees Hamster is per 15 juni is benoemd tot chief financial and risk officer. In die hoedanigheid neemt hij de portefeuilles risk, compliance, juridische en veiligheidszaken onder zijn hoede. De zorgverzekeraar kondigt nog meer wijzigingen in de topstructuur aan.

Klink was ruim zeven jaar bestuurslid bij VGZ en was verantwoordelijk voor de zorginkoop en -innovatie. “Dat we veel hebben kunnen realiseren, is te danken aan de voortreffelijke voormalige en huidige collega’s binnen en buiten VGZ”, aldus Klink. “Maar de meeste dankbaarheid gaat toch uit naar de zorgbestuurders en vooral de geweldige specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en psychiaters en psychologen die ons lieten zien en voorleefden wat gepast gebruik is: ten bate van patiënten. Saving lives, saving costs, zei Obama ooit. Dat er zoveel professionals zijn die laten zien dat dit geen luchtkasteel is, zelfs als het tegen eigen belangen lijkt in te gaan, is ronduit geweldig.”

Internationaal

Vanaf 1 juli gaat Klink aan de slag als senior executive advisor bij adviesbureau PwC, waar hij zich op internationaal vlak zal bezighouden met de zorg. Klink: “Het is van groot belang dat stelsels en systemen gedreven professionals ondersteunen, juist ook nu digitalisering een enorme invloed gaat krijgen. Dat PwC het mogelijk maakt om daaraan -in Europa en het Midden-Oosten, binnen de zorg maar ook op andere domeinen van de publieke sector- verder een steentje bij te dragen, geeft me enorm veel inspiratie.”

Grote waarde

Bestuursvoorzitter Karien van Gennip roemt de verdiensten van Klink. “De afgelopen jaren heeft Ab Klink zinnige zorg op de kaart gezet. Ik spreek namens al onze leden, medewerkers en samenwerkingspartners als ik onze dank uit voor zijn grote inzet voor de publieke zaak.”

Alfred Levi, voorzitter van de raad van commissarissen van VGZ, laat weten: “Ab Klink is van grote waarde geweest voor VGZ door zijn inzet om de zorg toekomstbestendig te houden. Dit heeft geleid tot meer dan honderd goede voorbeelden van zinnige zorg en mede daarom wordt vanavond voor de vijfde keer de Zinnige Zorg Award uitgereikt. Ook leverde Ab een bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe strategie van VGZ.”

Nieuwe functie voor Hamster

De uitvoering van die nieuwe strategie, komt mede in handen te liggen van Kees Hamster, die een nieuwe functie krijgt. Hij wordt chief financial and risk officer (CFRO) bij de zorgverzekeraar. “Sinds mijn aantreden werken wij samen in de raad van bestuur en het management committee aan het nieuwe VGZ”, licht Van Gennip toe. “Naast zijn kennis en expertise, zijn de scherpte en mensgerichtheid die hij inbrengt daarbij onontbeerlijk.”

Nieuwe topstructuur

Hamster neemt de portefeuilles risk, compliance, juridische en veiligheidszaken (RCJV) onder zijn hoede. Daar ligt een functiewijziging aan ten grondslag, van chief financial officer (CFO) naar chief financial & risk officer (CFRO). Deze portefeuillewissel houdt volgens VGZ direct verband met de nieuwe strategie van VGZ en met het overkoepelend belang van het verder versterken van de interne risicobeheersing van de zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar gaat de topstructuur nog verder op de schop nemen en verwacht hier binnenkort meer over bekend te maken.