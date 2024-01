Zorgcentrum Woodbrookers eerder dicht dan gepland

Zorgcentrum Woodbrookers sluit eerder dan gepland, volgens de nieuwe bestuurder Hans du Prie meldt Omrop Fryslân. Vanaf half januari wil hij stoppen met de huidige behandelingen en in februari een nieuwe behandelunit starten op dezelfde locatie in Kortehemmen.

Een voorwaarde is het vinden van een oplossing voor de kinderen die momenteel in de instelling verblijven. Het besluit om eerder te sluiten komt na ophef over misstanden, zoals kinderen die in de isoleercel verbleven en gewelddadige maatregelen.

Meer begrip

Du Prie, de opvolger van Johan Krul, benadrukt dat er meer begrip moet zijn voor het personeel, dat zelf ook getraumatiseerd kan zijn door de situatie. Hij erkent dat het afgelopen jaar zwaar was en dat er meer aandacht had moeten zijn voor reflectie.

Oorspronkelijk stond de sluiting gepland voor juni, maar Du Prie wil sneller verandering brengen in de behandelingen en hoopt op begrip voor zowel de getroffen kinderen als het personeel.