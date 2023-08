Woodbrookers zette pijnprikkels in bij behandeling jongeren

In een jeugdzorginstelling van Woodbrookers in Friesland werden ‘pijnprikkels’ ingezet om jongeren te begrenzen.

Ernstige incidenten in de instelling werden niet altijd gemeld bij de inspectie. Dat blijkt uit een geheim gehouden onderzoeksrapport, dat het AD in handen heeft. In de instelling liep het ondertussen zo uit de hand, dat zelfs buurtbewoners zich onveilig voelden.

Veel behandelaars zijn verdwenen de laatste tijd, aldus AD, maar er zijn nog altijd jongeren die behandeld moeten worden. Het dagblad schetst een beeld van hoe het twee jongeren vergaat. Ook heeft vorig jaar een onderzoek plaatsgevonden in opdracht van Jeugdhulp Friesland.