Woonzorg Nederland en BPD bouwen betaalbare woningen voor ouderen

Sociale huurorganisatie Woonzorg Nederland en het bouwfonds voor middenhuurwoningen BPS slaan de handen ineen en willen de komende jaren kennis, kunde en middelen aanwenden om duurzame, betaalbare ouderenwoningen te realiseren. Ze beginnen met 65 woningen in het gebeid Proeftuin Erasmusveld in Den Haag, en hebben zich op meer dan tien andere locaties in het hele land.

Woningnood

“De nood is hoog,” zegt Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland. “In 2040 telt Nederland 4,7 miljoen 65-plussers, dat is een kwart van de bevolking. Maar de woningmarkt is daar nog lang niet klaar voor. Daarom zoeken we de samenwerking met ontwikkelaars als BPD, om vaart te kunnen maken en gemeenten een eenduidig antwoord te geven op hun huisvestingsvraagstuk. We leggen onze woningportefeuilles naast elkaar en kijken waar we de komende jaren seniorenwoningen kunnen realiseren. We hebben er nu 65 van BPD verworven in Den Haag, en ook al meerdere andere locaties geïdentificeerd om gezamenlijk aan de slag te gaan. Ik kijk uit naar een succesvolle samenwerking de komende jaren.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Harm Janssen, regiodirecteur BPD, vervolgt: “Als grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland voelen we al sinds onze oprichting 75 jaar geleden een maatschappelijke verantwoordelijkheid om voldoende betaalbare woningen te realiseren. Woonzorg Nederland past met haar focus op ouderenhuisvesting naadloos bij onze ambitie om de hoeveelheid betaalbare woningen in Nederland de komende jaren fors uit te breiden. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen nog veel meer gaan zetten.”