Woonzorggroep Samen verwelkomt nieuwe leden rvt

Woonzorggroep Samen heeft twee nieuwe leden in de raad van toezicht. Hans Verschoor en Frieda Boekweit zijn op 1 januari aangetreden. Verschoor wordt op 1 juli ook voorzitter van de raad. In die functie volgt hij Dineke Ten Hoorn Boer op. Zij neemt op 31 december afscheid.

Frieda Boekweit (1962) is sinds 2009 Directeur Informatievoorziening, Financiën & Control van de stichting Antoni van Leeuwenhoek, waartoe onder andere het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Nederlandse Kankerinstituut behoren. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van de stichting Kleinschalig Wonen Westwoud. Boekweit zal bij Woonzorggroep Samen tevens zitting nemen in de auditcommissie.

Hans Verschoor (1954) heeft volgens de organisatie veel ervaring in leidinggevende en toezichthoudende functies in zowel het onderwijs als de gezondheidszorg. In zijn laatste functie was hij voorzitter van het college van bestuur van het Atlas College. Verschoor is op dit moment nog voorzitter ALR commissie coöperatieve vernieuwing Rabobank en voorzitter van de raad van commissarissen bij de Rabobank West-Friesland.