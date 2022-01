Wouter Bos als bestuursvoorzitter bij Menzis weer terug in de zorg

De Raad van Commissarissen heeft Wouter Bos per 1 mei 2022 benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar Menzis. Na zijn uitstap als CEO van Invest-NL keert Bos weer terug in de zorg, aldus Coöperatie Menzis.

Van Lieshout

Wouter Bos neemt het voorzitterschap over van Ruben Wenselaar, die sinds 2015 aan het roer bij Menzis stond. Peter van Lieshout, voorzitter Raad van Commissarissen over de benoeming van Wouter Bos: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Wouter een bestuursvoorzitter hebben gevonden die op een enthousiaste en inspirerende wijze leiding gaat geven aan Coöperatie Menzis.

Wenselaar

Van Lieshout bedankt Wenselaar voor zijn bijdrage de afgelopen bijna twintig jaar aan Menzis. Van Lieshout: “Wenselaar heeft dit gedaan vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid en met veel inzet voor onderwerpen als preventie, solidariteit en toegankelijkheid van zorg.”

Bos

Wouter Bos is verheugd over z’n nieuwe functie en “kijkt uit naar zijn overstap naar Menzis.” Hij werkt momenteel bij Invest-NL: een organisatie die een belangrijke rol speelt bij het financieren van de transitie naar een carbon neutrale en circulaire economie. Voordat Bos Invest-NL ging leiden, werkte hij als bestuurder in de zorg. Bos besluit: “Dit is een prachtkans om terug te keren naar een wereld die mij toen heel dierbaar is geworden.”