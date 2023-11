Wouter Bos: ‘Irreële politieke beloftes bedreigen solidariteit’

Ook lekt er nu al meer en meer zorggeld weg. Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis, vindt het hoog tijd voor het ‘eerlijke’ verhaal. Hij licht dit toe in een interview met Trouw.

Eigen risico

Het idee om de verplichte eigen bijdrage in de zorgverzekering te schrappen, kost jaarlijks vijf a zes miljard euro. Dat is op te lossen door de zorgpremie te verhogen of door een extra bijdrage van de overheid. Of door een greep te doen in het Klimaatfonds, zoals sommige partijen willen. In alle gevallen kost dat de burger geld.

Solidariteit

Een groter gevaar is dat premieverhoging de solidariteit onder druk zet, zegt Bos: “Dan zullen er steeds meer mensen zijn die zeggen: ‘Ik wil die premie wel voor mezelf betalen, maar niet voor die ander. Die zoekt het zelf maar uit.’” Iets dergelijks gebeurt al bij de vrijwillige verhoging van het eigen risico tot 885 euro. Voor dat laatste kiezen vooral mensen met een goede gezondheid, die betalen minder premie. Bos wil deze mogelijkheid dan ook afschaffen.

Dure medicijnen

Demissionair minister Kuipers weigert soms de toelating van te dure medicijnen in het basispakket. Politici die nu roepen dat ze alle medicijnen beschikbaar willen stellen voor iedereen, zijn onverantwoord bezig, vindt Bos. “Daarmee zegt ze in feite tegen die farmaceut: ‘Wat je ook rekent, ik zal het betalen. Sommige medicijnen zijn nu al veel te duur en feitelijk geef je dan een blanco cheque aan de farmaceuten om ze nog duurder te maken.”

Weglekken zorggeld

Bos zegt er grote moeite mee te hebben dat er nu al jaarlijks tientallen miljoenen euro’s weglekken uit de zorg. Hij noemt bijvoorbeeld de vergelijkingssites waarmee zorgverzekeraars klanten proberen te werven. Maar ook het verhogen van omzetdrempels voor fusies en overnames. Door telkens een klein bedrijf over te nemen, zijn grote conglomeraten ontstaan. Tenslotte waarschuwt Bos voor de toenemende invloed van private equity in onder meer de huisartsenzorg, fysiotherapie en ouderenzorg. “We weten waar private equity op uit is: zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk rendement, cashen en dan weer te vertrekken.”