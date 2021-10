Wouter van Ewijk directeur a.i. GGZ Drenthe

Zorgprestatiemodel

Van Ewijk komt helpen om “grote onderwerpen” aan te pakken, schrijft de organisatie. Daarmee doelend op een nieuw zorginformatiesysteem (epd) en de invoering van de nieuwe bekostiging van de ggz via het zorgprestatiemodel. Daarom werkt GGD Drenthe, onderdeel van Espria, komend jaar met een tweehoofdige directie. Hilda van der Hek is de andere directeur.

Psychiater

Van Ewijk is opgeleid tot psychiater. Hij was onder andere bestuurder bij Evean, GGZinGeest en de Forensische Zorgspecialisten, VUmc in Amsterdam, en Medisch Spectrum Twente.