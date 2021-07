Wouter Vreeman gaat Revant besturen

Per 1 september begint Wouter Vreeman als lid van de raad van bestuur van Revant medisch specialistische revalidatie. Hij wordt verantwoordelijk voor de organisatiebrede bedrijfsvoering. Vreeman vormt de raad van bestuur samen met voorzitter Luikje van der Dussen.

Dat maakt de raad van toezicht van Revant bekend. Wouter Vreeman werkt nu bij Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hij heeft ruime ervaring in de zorg in een breed pallet aan functies.

Revant is gericht op de complexe medisch specialistische problematiek en heeft locaties in Breda, Goes en Terneuzen. De organisatie heeft een zorgaanbod in klinische en poliklinische revalidatiediagnostiek, -advisering en -behandeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatie en revalidatie bij complex chronisch longfalen.