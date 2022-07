De omschakeling van verpleeghuisplekken naar verpleegzorgplekken zadelt ouderenzorginstellingen op met problemen in de bekostiging. Een oplossing is er nog niet.

Tot nu toe biedt minister Helder van langdurige zorg geen oplossingen, ook niet in de onlangs gepresenteerde Wozo-plannen. Branchorganisatie ActiZ heeft de problemen nog eens extra benadrukt.

Verpleeghuisplekken/verpleegzorgplekken

Het hele Wozo-programma is erop gebaseerd dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Minister Helder wil dat het aantal verpleeghuisplekken gelijk blijft en dat alle nieuwe plaatsen, extramurale verpleegzorgplekken worden. De NZa heeft berekend dat een bezuiniging van 2,2 miljard euro mogelijk zou zijn als alle verpleeghuisplekken die er nu zijn, zouden worden omgezet naar extramurale verpleegzorgplekken. In het kabinetsakkoord wordt gemikt op een bezuiniging van 1,2 miljard euro voor de hele operatie “scheiden wonen en zorg”.

Het gevolg hiervan is voor de ouderenzorginstellingen dat deze extramurale plekken via extramurale financiering moeten worden bekostigd. Dat kan met een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of een pgb. In de intramurale financiering zijn de tarieven integraal. Inbegrepen is de Normatieve Huisvestings Component, een normatieve vergoeding voor (vervangende) (nieuw)bouw en instandhouding. De extramurale financiering kent geen NHC.

Ontmoetingsruimtes

Zo zijn er wooninitiatieven die al zijn gestart met geclusterde woonvormen en nu merken dat zij bijvoorbeeld hun ontmoetingsruimtes niet volledig kunnen financieren uit de zorgbudgetten. Het subsidiebedrag uit de regeling ‘Ontmoetingsruimtes voor ouderenhuisvesting’ dekt niet altijd de investeringen die de zorgorganisatie wil maken. Bovendien moet de organisatie als voorwaarde een sluitende exploitatie kunnen aanleveren voor vijf jaar. Het mixen van cliënten met zwaardere en minder zware zzp’s wordt vanwege de te genereren inkomsten voor de zorgorganisaties steeds minder aantrekkelijk. En als erfgenamen een appartement na het overlijden van een bewoner nog even leeg laten staan, levert dat weliswaar de woningcorporatie geld op maar derft de zorginstelling zorginkomsten.

Wozo

In het bestuurlijk woon/zorgakkoord, dat de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken vorig jaar sloten samen met ActiZ, Aedes en VNG, is afgesproken dat er 25.000 extra verpleegzorgplekken bij mogen komen op een totaal van 130.000 verpleeghuisplekken. Naar nu blijkt, zullen er 20.000 verpleegzorgplekken extramuraal worden gerealiseerd. De overige 5.000 plekken zijn intramurale plekken en die komen bij de verpleeghuizen met vergevorderde bouwplannen, zodat deze financieel niet worden gedupeerd. Maar: het gaat hier om tijdelijke plekken tot 2026. De minister verwacht dat er daarna weer 5.000 verpleeghuisplekken worden geëxtramuraliseerd. Zodat het totaal aantal plekken in verpleeghuizen weer, net zoals nu, 130.000 bedraagt.