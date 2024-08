Wynand Crommelin nieuw raad van bestuur Apotheek Haagse Ziekenhuizen

Crommelin volgt hiermee Roelof Jonkers op. De overdracht van taken en verantwoordelijkheden worden begin september voltooid.

Werkzaamheden

Wynand Crommelin studeerde Rechten aan de Universiteit Utrecht en volgde een MBA aan Nyenrode. Na ervaring op te doen in de juridische sector, maakte Crommelin in 2007 de overstap naar de zorg. Daar werkte hij de afgelopen jaren in het management van meerdere ziekenhuizen. Daarnaast was hij ook directeur bij een zorgverzekeraar en een grote jeugdzorginstelling.

Binnen het Prinses Máxima Centrum was Crommelin verantwoordelijk voor de integrale transitie van patiënten en personeel vanuit de verschillende kinderoncologische centra in Nederland naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Bovendien is onder zijn leiding de bijbehorende apotheek van het centrum opgebouwd en uitgerust met de meest innovatieve technologie.

Enthousiasme

Kees Vrolijk, voorzitter van de raad van toezicht van AHZ, laat weten enthousiast te zijn over het nieuwe aantreden. Crommelin zegt zelf: “Ik kijk ernaar uit de bestuurlijke rol binnen AHZ op me te nemen en om, samen met de gehele organisatie, de toekomst verder vorm te geven. Meer regionale samenwerking en bundeling van krachten in combinatie met het fundament dat nu gebouwd is binnen de organisatie, bieden veel kansen voor de toekomst van AHZ.”