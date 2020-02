WZA-bestuurder wint Vrouw in de Media Award

Volgens de stemmers weet Kruizinga problemen in de zorg op een goede wijze aan de orde te stellen, zodat er een discussie kan ontstaat. Ook weet zij het WZA op de kaart te zetten en heeft ze een voorbeeldfunctie voor bestuurlijk.

Rolmodel

Kruizinga had de prijs naar eigen zeggen niet verwacht, wel ‘ontzettend gehoopt’. Als bestuurder van het WZA wist ze de afgelopen drie jaar heeft in de drie jaar veel media-aandacht weten te krijgen. “Ineens ben ik een rolmodel, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan”, aldus Kruizinga. “Het is een hele eer om andere vrouwen te mogen inspireren om de media in te gaan.” Haar belangrijkste tip? “Durf je eigen, eerlijke verhaal te verhaal. Niet het verhaal dat iedereen al vertelt. Durf daar kwetsbaar in te zijn.”

Mariska van Gennep, auteur/spreekster over mantelzorg bij ALS, eindigde in Drenthe met 17 procent op de tweede plaats. Wethouder Harmke Vlieg ontving 14 procent van de stemmen en werd daarmee derde.

Podium

De regionale award is onderdeel van de landelijke Vrouw in de Media Awards, die een initiatief zijn van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om een podium te bieden.