WZA doneert plastictoeslag aan Plastic Soup Foundation

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) doneert de plastictoeslag te doneren aan de Plastic Soup Foundation. Deze organisatie zet zich in voor het voorkomen en opruimen van plasticvervuiling in de oceanen. De overheid heeft onlangs de plastictoeslag verplicht gesteld voor wegwerpplastic.

Sinds 1 juli zijn winkels, restaurants en andere verkopers van verpakkingen voor eenmalig gebruik verplicht een plastictoeslag te berekenen. Wat minder bekend is, is dat die toeslag niet verplicht afgedragen hoeft te worden aan de overheid. Yark Huneman, hoofd Eten en Drinken van het WZA, vindt het geen goed idee de plastictoeslag in de eigen kas te houden. “We vinden het beter en eerlijker als het geld terechtkomt bij een organisatie die daadwerkelijk iets doet aan vervuiling door plastic. Door de bedragen te doneren aan de Plastic Soup Foundation wil het WZA bijdragen aan een duurzame en milieuvriendelijke wereld.”

De plastictoeslag bedraagt 10 cent en wordt apart vermeld op de rekening van de patiënt of bezoeker. Het bedrag zal volledig worden gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation. Huneman: “We zullen patiënten, medewerkers en bezoekers regelmatig via de beeldschermen op de hoogte houden van de donaties.”