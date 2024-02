WZU Veluwe en Lelie zorggroep onderzoeken fusie

Maandag hebben beide organisaties het fusievoornemen gedeeld met hun medewerkers. De komende maanden wordt in samenspraak met de medewerkers de fusie verder verkend. Naar verwachting wordt voor de zomer een besluit genomen. De christelijke identiteit is de verbindende factor tussen beide organisaties.

Van stofdoek tot sterfbed

Lelie zorggroep is landelijk actief van Goes in Zeeland tot Assen in Drenthe. De organisatie biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg en ambulante hulpverlening. In de buurt van de Veluwe is de zorggroep vooral actief onder de thuiszorgdivisie Curadomi in onder andere Kampen en Harderwijk. In 2022 is de organisatie al gefuseerd met Riederborgh, een verpleeghuis in Ridderkerk.

WZU Veluwe is een middelgrote regionale zorgaanbieder op de Veluwe en biedt christelijke zorg en ondersteuning ‘van stofdoek tot sterfbed’: huishoudelijke hulp, dagbesteding, thuiszorg en verpleeghuiszorg.