De Bruin is medeoprichter en partner bij Schutjens & De Bruin, een juridisch-strategisch advieskantoor gespecialiseerd in de gezondheidszorg. Daarnaast is ze actief als toezichthouder in de zorg. Ze zit onder andere in de raad van toezicht van Vilans, als lid, en Pieter van Foreest, als voorzitter.

Met de benoeming van Mirjam de Bruin is de vijfkoppige raad van toezicht van Yulius weer compleet, met voorzitter Rob Hoogma, Jacomine van Ravensbergen, Koen Perik en Ariane Bour.