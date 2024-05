Yulius benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Els van Bezouwen begon haar loopbaan als verpleegkundige in de acute zorg. In de ggz was zij onder meer directeur bij Antes van Parnassia Groep, bestuurder bij U-center en bestuurslid bij Platform MEERGGZ.

Yulius

Op 1 juli start Van Bezouwen als bestuursvoorzitter van Yulius. “Zij is goed bekend met de regio en kent Yulius vanuit voorgaande posities die zij bekleedde”, aldus de organisatie. Van Bezouwen volgt interim-bestuurder Daniëlle Santen op.

Van Bezouwen meldt de afgelopen weken gesprekken te hebben gevoerd met een brede vertegenwoordiging van de organisatie. “Ik kijk ernaar uit samen met de nieuwe collega’s van Yulius en de partners in het netwerk samen te werken en zo de uitdagingen aan te gaan waar de zorg gezamenlijk voor staat”, reageert de bestuursvoorzitter in spe.