Zaak aangespannen over discriminatie van transmensen in de zorg

De voorzitter van het Transgender Netwerk Nederland, Brand Berghouwer, heeft een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens over discriminatie van transmensen in de zorg.

Berghouwer klopte bij een gynaecoloog aan met pijnklachten in de onderbuik, schrijft de NOS. Toen hij later terug kwam met dezelfde klachten, werd hij zonder lichamelijk onderzoek doorverwezen naar een psycholoog van de genderkliniek van het Amsterdam UMC. Uit onderzoek van een tweede arts bleek dat drie goedaardige tumoren de pijn veroorzaakten.

Discriminatie

Berghouwer ervoer de behandeling van de eerste arts als discriminerend. ‘Ik zat bij de gynaecoloog in het hokje “trans”, dus moest het wel over transitiezaken gaan’, vertelt hij aan de NOS. Hij hoort vaker dit soort ervaringen met artsen, via het Transgener Netwerk Nederland. ‘Een huisarts die zegt geen bloed te kunnen prikken omdat hij translichamen niet ‘begrijpt’. Daar draait mijn maag van om.’

Ziekenhuis

Berghouwer diende de eerst een klacht in bij het ziekenhuis, maar die werd volgens hem niet goed afgehandeld. Daarop startte hij de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Advocaat Marik Pannekoek staat hem pro-deo bij en schat de zaak kansrijk in. Berghouwer hoopt met deze klacht op meer bewustzijn onder medisch specialisten. Eind april verwacht hij de uitspraak.