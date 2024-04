Zaak tegen verdachte verpleegkundige sterfgevallen WZA geseponeerd

Het OM laat weten onvoldoende bewijs te hebben gevonden dat de voormalige verpleger strafbare handelingen heeft gepleegd waardoor patiënten van het WZA tijdens de coronapandemie zijn overleden.

Beademingsapparaten

Het sepot betekent dat het OM de zaak niet aan de rechtbank zal voorleggen en dat de verpleegkundige geen verdachte meer is. Het onderzoek in de zaak startte in het voorjaar van 2023 na een aangifte van het ziekenhuis. De raad van bestuur had een brief gekregen van GGZ Drenthe. Hierin stond dat de verpleegkundige gesprekken had gevoerd met diverse hulpverleners, waarin hij aangaf het leven van circa twintig in zijn ogen terminaal en ernstig lijdende patiënten voortijdig te hebben beëindigd. Hij zou beademingsapparaten hebben uitgezet of zonder instructie van een arts hogere doseringen morfine hebben toegediend.

Morfine

Het OM stelt dat het onderzoek complex was. “Hoewel hij vrij specifiek uitlatingen heeft gedaan over zijn handelen, en deze uitlatingen meerdere malen heeft herhaald, heeft de verpleegkundige geen concrete patiënten beschreven. Het betrof dus een onderzoek naar onbekende, mogelijke slachtoffers die bovendien al geruime tijd overleden waren. Daarbij kwam dat het reguleren van zuurstof en het toedienen van morfine op zichzelf genomen normale medische handelingen zijn.”

Medisch beroepsgeheim

Volgens het OM zijn veel getuigen gehoord en gegevensdragers onderzocht. De verpleegkundige is meerdere keren verhoord. De longverpleegkundige werd volgens Anker & Anker 17 april aangehouden, op 1 juni werd zijn voorlopige hechtenis opgeheven. In de verhoren heeft de verpleegkundige ontkend. Ook is twee keer tevergeefs aan de rechtbank gevraagd stukken in te zien die vallen onder het medisch beroepsgeheim en hebben twee deskundigen onderzoek gedaan in medische dossiers van patiënten die overleden tijdens of kort na een dienst van de verdachte.

“Tijdens het onderzoek zijn geen concrete feiten en omstandigheden naar voren gekomen die de uitlatingen van de verpleegkundige over zijn eigen handelen tijdens de coronapandemie bevestigen. Een veroordeling kan volgens de wet nooit enkel worden gebaseerd op iemands eigen uitlatingen”, aldus het OM.

De beslissing de zaak te seponeren past volgens Anker & Anker bij de ontkennende houding van hun cliënt. “Cliënt is blij dat nu een streep onder de strafzaak kan worden gezet.” (ANP)