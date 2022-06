Zaans MC in financiële problemen

Zaans Medisch Centrum moest vorige maand 2 miljoen euro lenen van de gemeente Zaanstad om het vakantiegeld te kunnen betalen, onderhoud te plegen en noodzakelijke investeringen te doen. ‘De liquiditeit bij ons is in deze maanden beperkt’, aldus CFO Anja Blonk. Ze verwacht dat de situatie na de zomer verbetert.

In een interview met Zorgvisie legt Blonk uit dat Zaans MC mede door de hoge uitgaven voor de bestrijding van de darmbacterie NDM in financiële problemen is gekomen. De bestrijding heeft in 2020 en 2021 in totaal 2,1 miljoen euro gekost. Ook de hoge aflossingen van de leningen voor de nieuwbouw spelen een rol.

Het ziekenhuis heeft daarom van de banken onlangs een uitbreiding van de kredietfaciliteit gekregen van 12,2 miljoen euro. Ze hebben hun convenanten ‘gereset’. Op een omzet van 185 miljoen euro boekte Zaans MC vorig jaar, geschoond voor incidentele mee- en tegenvallers, een resultaat van 400.000 euro.