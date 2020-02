Zeeland gaat nu ook verpleeghuisartsen lokken

Afgelopen zomer bood de Zeeuwse huisartsenvereniging huisartsen van buiten de provincie de gelegerd aan om in een vakantiehuisje op Walcheren te verblijven, en in te vallen bij een praktijk in de buurt. Acht huisartsen gingen op dit aanbod in, waarvan er drie vervolgens aan het werk zijn gegaan in Zeeland.

Verbreding

De actie was er op gericht om ze te informeren over wonen en werken in Zeeland, aldus gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, economie) tegen PCZ. “Nu willen we een verbreding. In 2020 richten we op specialisten ouderengeneeskunde.”

Geschoven

Er is wat geschoven met de budgetten die het kabinet in het kader van de Regiodeal naar Zeeland overmaakt. Op projecten voor de aanpak van de kust en slimme mobiliteit is geld overgebleven. Dat is naar het aanvalsplan arbeidsmarkt geschoven. Daarvan is 240.000 euro bestemd voor de campagnes om zorg- en onderwijspersoneel te werven.