Zeeland strikt huisartsen voor speciale regio-opleiding

Zeeland heeft nog eens 24 huisartsen in opleiding gestrikt om de zogenaamde Zeelandroute te volgen, meldt Omroep Zeeland . Hierbij worden ze klaargestoomd om ook in de regio aan de slag te gaan en naar schatting blijft 80 procent ook werkzaam in Zeeland.

Via deze route kunnen huisartsen in opleiding alle praktijkonderdelen volgen bij een huisarts in Zeeland. Inmiddels zijn vier huisartsen afgestudeerd via de route.

Continuïteit

Met de pensioenplannen van tien tot veertien huisartsen in de komende twee jaar, is er enorme behoefte aan nieuwe huisartsen essentieel om de continuïteit van zorg in Zeeland te waarborgen. Om die te vervangen zijn meer huisartsen nodig omdat jonge huisartsen vaak minder uren maken dan hun voorgangers, wat de druk op de Zeeuwse gezondheidszorg vergroot.

De specifieke opleidingsroute is opgezet met geld dat Zeeland kreeg als compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne, waar ook de Zeeuwse Zorg Coalitie uit voortkwam.