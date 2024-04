Zeeland uit bij ziekenhuis zorg over sluiting kliniek Zierikzee

Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) heeft bij de directie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz) de zorgen kenbaar gemaakt over de voorgenomen sluiting van de polikliniek in Zierikzee.

Gedeputeerde Harry van der Maas (leefbaarheid) zei in een commissievergadering dat de overheden graag met het Adrz in gesprek willen gaan over de gevolgen van de sluiting en dat “het buiten kijf staat dat de kwaliteit van de zorgvoorzieningen in de provincie goed moet zijn”.

Personeelstekort

Het Adrz, dat de hoofdvestiging in Goes heeft, maakte eind maart bekend de Victoriakliniek in Zierikzee op Schouwen-Duiveland te sluiten. Als belangrijkste redenen hiervoor noemde het ziekenhuis het structurele personeelstekort en de oplopende kosten. In een brief aan het Adrz schrijft de koepelorganisatie van de Zeeuwse overheden dat in een uitgestrekte provincie als Zeeland het van groot belang is dat medische voorzieningen goed bereikbaar zijn.

“We denken hierbij aan onze kwetsbare inwoners, met name de groeiende groep ouderen.” De Zeeuwse overheden vragen het Adrz om samen met de gemeente Schouwen-Duiveland te bekijken op welke wijze medische voorzieningen voor het gebied bereikbaar kunnen blijven. (ANP