Zeeuws regioplan aangeboden aan VWS-ministers

Integraal regioplan

Om dat samen in Zeeland te organiseren is een integraal, provinciebreed plan van aanpak voor de zorg opgesteld. Dit Regioplan geeft niet alleen de omvang van de opgave weer, maar biedt tegelijk ook perspectief met samenhangende oplossingsrichtingen. “De zorguitdagingen in Zeeland zijn groot. Maar het vertrouwen dat we deze met elkaar aan kunnen pakken ook”, zegt Peter Bennemeer, voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Inwonerakkoord Zorg Zeeland

Hierbij is de hulp van iedereen in Zeeland nodig, zegt Bennemeer. “Overheden, zorgverzekeraars, bestuurders, zorg- en hulpverleners én inwoners. Ook voor hen is een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het toegankelijk houden van de zorg.” Op initiatief van de Zeeuwse Zorg Coalitie zijn daarom het afgelopen half jaar driehonderd Zeeuwen met elkaar in gesprek gegaan over de zorg in hun regio. Samen kwamen zij tot voorstellen die kunnen bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Die voorstellen zijn uitgewerkt en vastgelegd in het Inwonerakkoord Zorg Zeeland.

Kuipers en Helder

Op 11 september hebben de demissionaire zorgministers Ernst Kuipers en Conny Helder het regioplan en Inwonerakkoord Zorg Zeeland in ontvangst genomen. Kuipers: “Ik ben blij dat hier in Zeeland wordt gewerkt op de manier die we voor ogen hebben met het Integraal Zorgakkoord. Samen met de mensen in de omgeving kijken wat er in de regio nodig is aan zorg, en hoe dat in te richten. Zo houden we de zorg van hoge kwaliteit en toegankelijk voor iedereen.”

De aanbieding van het inwonerakkoord en regioplan was ook meteen het startsein van de campagne ‘Samen houden we Zeeland gezond’.