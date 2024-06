Zeeuwse Staten vragen aandacht voor lage vaccinatiegraad

De Zeeuwse Staten hebben grote zorgen over de lage vaccinatiegraad in de provincie en willen dat gemeenten, GGD en de jeugdgezondheidszorg daarvan op de hoogte worden gebracht. Ook willen Provinciale Staten aan de uitvoerende instanties vragen hoe het er op dit moment voorstaat met de vaccinaties en de acties die gericht zijn op het verhogen van de vaccinatiegraad.

Een meerderheid van de Provinciale Staten steunde vrijdag een motie waarin BBB, ChristenUnie, VVD, D66 en CDA om meer aandacht vragen voor het aantal vaccinaties. Dat neemt af. Met een vaccinatiegraad van 74,8 procent zit Zeeland ver onder het landelijk gemiddelde, aldus de indieners van de motie. Ze gingen ook in op de risico’s voor de volksgezondheid bij een lage vaccinatiegraad en verwezen onder meer naar recente uitbraken van mazelen en kinkhoest. “Leed moet zoveel mogelijk worden voorkomen”, zei D66-fractievoorzitter Wouter Versluijs.

Verantwoordelijkheid

Gedeputeerde Harry van der Maas (Leefbaarheid) zei dat vaccinaties niet een verantwoordelijkheid van de provincie zijn. Hij legde uit dat die verantwoordelijkheid deels bij de gemeenten ligt en dat die hun taken goed uitvoeren. “Als provincie hoeven we dus niets toe te voegen aan het werk dat anderen doen, maar de zorgen die leven over de vaccinatiegraad zou ik best kunnen overdragen aan de uitvoerende instanties. Ik wil me daar niet aan onttrekken.” Verder benadrukte Van der Maas het belang van een goede informatievoorziening over vaccineren, zodat iedereen voor zichzelf een goede afweging kan maken.

Zorgen

Eind december had staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) al zijn zorgen geuit over de afnemende vaccinatiegraad onder kinderen in Zeeland en andere provincies. Hij zei toen dat de GGD en de gemeenten in Zeeland moeten kijken wat ze kunnen doen om mensen over te halen hun kinderen te laten vaccineren.

Vertrouwen

In het verleden waren vooral mensen uit reformatorische gemeenschappen om principiële redenen tegen inenten. De laatste jaren zijn daar ook mensen bijgekomen die zich tegen vaccinatie uitspreken, omdat ze het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt. (ANP)