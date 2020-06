Dankzij het ticketsysteem van reclamebureau LMG, konden de vijftig verpleeghuizen van zorginstelling SVRZ afgelopen donderdag al open voor bezoek van familie. Dirk de Korne, stafdirecteur zorg en welzijn, vertelt in de PZC dat mensen ernaar snakken om hun dierbaren weer te zien. “Vorige week donderdagochtend waren er voor de komende weken al duizend bezoeken gepland. Dat was ons anders niet gelukt.”

Reclamebureau LMG stelt reserveringssysteem beschikbaar dat wordt gebruikt voor het netwerkevenement Contacta en de Horecabeurs. Het is op maat gemaakt voor de bezoekregeling van SVRZ. LMG stelde de software gratis beschikbaar, de extra uren die in het maatwerk gingen zitten, komen voor rekening van SVRZ.

Zorgpersoneel

De Korne, in de PZC: “Natuurlijk kost het ons wat, maar het helpt ons enorm uit de brand. In de zorg kennen we nauwelijks zulke systemen. Het past uitstekend in onze digitale ambities. Het grote voordeel is dat dit ticketsysteem ons zorgpersoneel ontlast. Dit soort innovatie hebben we nodig in Zeeland. En deze tool werkt uitstekend. Het was ’s avonds laat gereed en om kwart over twaalf ’s nachts liepen de eerste reserveringen al binnen.”

Barcodes

Het ticketsysteem is voor elke van de vijftig zorglocaties van SVRZ specifiek ingericht. Iedere cliënt moest worden gekoppeld aan het vaste familielid dat op bezoek mag komen, aan de te reserveren ruimte in het zorgcentrum en aan de mogelijkheden van de locatie. SVRZ heeft 1500 cliënten. Het systeem is snel aan te passen als er weer meer bezoek per cliënt mag komen.