Zes coronastudies FMS goedgekeurd door ZonMw

Alle zes onderzoeksvoorstellen voor een betere covid-behandeling die de FMS bij ZonMw heeft ingediend, zijn gehonoreerd. “Een mooi resultaat en een belangrijke stap in het ontwikkelen van kennis waarmee we covid-19 patiënten steeds beter kunnen behandelen”, aldus Majon Muller, voorzitter van de multidisciplinaire wetenschapscommissie covid-19 van de Federatie.

De studies proberen bij coronapatiënten de schade aan het hart in kaart te brengen en de mogelijke behandeling. Verder richt het zich op het beloop en het testen van behandeling van anosmie (verlies van reuk). Bovendien wordt de inzet van CT-scans voor een passende behandeling onderzocht.

Twee studies richten zich op de ontwikkeling van een voorspellende methode om patiënten veilig uit isolatie te halen. Daarnaast start er een studie naar passende behandeling van oudere patiënten. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht. Naar de covid-onderzoeken gaat in totaal 5,3 miljoen euro.

Drie onderzoeken UMC Utrecht

Het UMC Utrecht gaan drie onderzoeken doen: een onderzoek naar hartschade, reuk- en smaakverlies en de invloed van het zenuwstelsel op aanhoudende vermoeidheid en cognitieve klachten na een doorgemaakte covid-infectie.

Hartschade

Hoe vaak komt hartschade voor na een infectie met corona en wat zijn de gevolgen daarvan? En wat kunnen we doen om hartschade te voorkomen? Deze vragen staan centraal bij de landelijke studie DEFENCE, geleid door het UMC Utrecht en Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) in samenwerking met nationale en internationale partners. Binnen het onderzoek worden verschillende onderzoeken naar volwassenen, sporters en kinderen met elkaar gecombineerd. Het onderzoek loopt twee jaar.

Reuk- en smaakverlies

Het onderzoek naar reuk- en smaakverlies na corona kijkt naar het verloop van reuk- en smaakverlies (anosmie) en reukvervormingen (parosmie). Vooral over dit laatste symptoom is wereldwijd nog weinig bekend. Ook toetsen de onderzoekers of prednisolon een effectief medicijn is op het blijvende reukverlies in de vroege fase van een corona-infectie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van wetenschappers en experts van Wageningen University & Research, UMC Utrecht, Amsterdam UMC, het Reuk- en smaakcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei en patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis.nl.

Aanhoudende vermoeidheid

Langdurige vermoeidheids- en cognitieve klachten zijn veelvoorkomende problemen na een doorgemaakte corona-infectie. Deze klachten hebben grote invloed op het dagelijks leven. Tot nu toe is onvoldoende bekend hoe dit behandeld kan worden. UMC Utrecht gaat samen met het Amsterdam UMC onderzoeken en de patiëntenwerkgroep ‘Long COVID Nederland’ wat de invloed van het zenuwstelsel is op aanhoudende vermoeidheid en cognitieve klachten na een doorgemaakte corona-infectie.

Kennishiaten dichten

“Nooit eerder zat er zo weinig tijd tussen het opstarten van een kennisagenda en de daadwerkelijke start van de onderzoeken”, vertelt Jelle Ruurda, chirurg en bestuurslid van de Federatie. ‘Binnen een half jaar werd met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg de covid-19 kennisagenda ontwikkeld.” Doel is de belangrijkste kennishiaten te dichten.

Snel schakelen

Benien Vingerhoed-Van Aken, clusterhoofd Translationeel Onderzoek en covid-19 bij ZonMw: “We zijn erg blij met de effectieve samenwerking met de FMS, de wetenschappelijke verenigingen en anderen. Samen konden we snel schakelen. Dat is belangrijk in een pandemie. De onderzoekers hebben een ongelofelijke klus geklaard door dit in zo’n korte tijd voor elkaar te krijgen.”