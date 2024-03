Zes nieuwe besmettingen met mazelen

Dat aantal ligt “in de lijn der verwachting”, laat de GGD weten. “Op dit moment zijn geen patiënten ernstig ziek”, voegt de gezondheidsdienst toe. De GGD doet naar iedere besmetting bron- en contactonderzoek, om vervolgens mensen in de omgeving van iemand die besmet is te waarschuwen.

Kinderen

Op een na gaan alle meldingen over kinderen, van gemiddeld vijf jaar oud. Ze waren alle 21 niet gevaccineerd tegen het virus dat mazelen veroorzaakt.

Van de zes gevallen die de GGD in de afgelopen dagen heeft achterhaald, ging het in vier gevallen om kinderen die al “enige tijd geleden ziek zijn geweest”. De andere twee besmettingen zijn gelinkt aan gevallen die vorige week al in beeld waren.

Voor zover bekend beperkt de uitbraak van de besmettelijke ziekte zich tot nog toe tot Eindhoven en omstreken. Diverse andere GGD’en, waaronder die in andere delen van Noord-Brabant, laten weten dat in hun regio geen gevallen van mazelen zijn gemeld.

Complicaties

Vaak is het ziekteverloop bij mazelen relatief mild, maar de ziekte kan ook leiden tot complicaties. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgt een op de duizend patiënten hersenvliesontsteking. Longontstekingen komen vaker voor: tussen de 1 tot 5 procent van de mensen met mazelen krijgt die er bovenop. Ook oorontstekingen en diarree zijn bekende complicaties.

In Nederland loopt volgens het RIVM 1 op de 10.000 gevallen van mazelen fataal af. Jonge kinderen lopen een aanzienlijk groter risico op overlijden. Bij baby’s is het overlijdensrisico volgens het instituut circa 1 op 1000

Wereldwijde opmars

Tegelijkertijd is het virus wereldwijd bezig aan een flinke opmars. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde dinsdag dat het vaccineren van meer kinderen cruciaal is om een verdere toename te voorkomen. Vorig jaar zag de WHO in meer dan vijftig landen grote uitbraken van mazelen, twee keer zoveel als een jaar eerder. De ziekte krijgt door een dalende vaccinatiegraad meer kansen om zich te verspreiden. (ANP)